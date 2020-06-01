В Совете Федерации прокомментировали «обязательную вакцинацию» от коронавируса

В Совете Федерации заверили, что не намерены инициировать ограничение посещения школ и садов детьми без прививок от коронавируса, а к обсуждению поправок в федеральный закон об иммунопрофилактике рассчитывают привлечь родительскую общественность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила вице-спикер СФ Галина Карелова сегодня на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

С предложением организовать серьезное обсуждение резонансной темы о прививках выступил сенатор от Курской области, первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский. «Есть точки зрения «за» и «против», – сказал он. – И хорошо бы, чтобы такого рода профессиональная дискуссия произошла на уровне обмена мнениями экспертного сообщества, чтобы у нас появилась больше аргументов как у представительной власти, какую тему и какую сторону поддерживать в этих вопросах».

По словам Кареловой, рабочая группа, созданная по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, уже получила «просто потрясающие, интересные профессиональные предложения от профессионалов высокого класса». «Пока какой-либо позиции нет, никто не высказывает. Речь идет только о том, что надо работать, надо осовременивать закон об иммунопрофилактике», – сообщила сенатор, отметив, что документ был принят в 1998 году, и с тех пор в мире многое изменилось.

«Что касается темы прививочной и позиции начала работы по осовремениваю ряда положений закона об иммунопрофилактике, мы обсудили с экспертным сообществом в пятницу на прошлой неделе, – уточнила Карелова. – Общая позиция – что надо работать по этому закону, предложений очень много. Что касается прививок, никто не встает позицию остро ограничить детей посещать школу, если не сделана прививка, об этом речи не идет. Но работать в этом направлении надо. Наша позиция в отработке такой позиции, осторожной, аккуратной и главное, профессиональной работы».

Карелова также сообщила со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, что в нижнюю палату парламента внесено два законопроекта с поправками в закон об иммунопрофилактике. «То есть эта работа уже идет давно, – отметила сенатор. – Сегодняшние новые вызовы подталкивают нас работать в этом направлении поактивнее, но еще раз подчеркиваю это слово – работать профессионально и во взаимодействии с экспертным и родительским сообществом».

Москва, Татьяна Дорофеева

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