Неожиданно: больница в Коммунарке оказалась без парковки для посетителей пациентов

Москвичи потребовали обустроить парковку около знаменитой больницы в Коммунарке, которая стала известна на всю страну в связи с угрозой коронавируса. Сейчас до медучреждения нужно идти пешком около километра от ближайшей автостоянки, а тех, кто рискует довезти больного родственника до самого здания, по словам горожан, штрафуют. Петиция, адресованная городским чиновникам, набрала почти полторы тысячи голосов.

Обращение на популярном портале change.org опубликовали общественники из организации автомобилистов «Синие ведерки». В петиции говорится, что ближайшая парковка у ГКБ№ 40 (больница в Коммунарке) находится около префектуры, и от нее идти пешком ровно один километр.

«Префектура ТинАО на полном серьезе опубликовала ролик на официальной своей странице, где выдала парковку для посетителей самой префектуры и МФЦ за парковку для больницы в Коммунарке, – отмечается в петиции. – Теперь вспоминаем про изначальную специализацию больницы в Коммунарке. Это пациенты, включая беременных женщин, которые болеют раком. Видимо в префектуре считают, что таким людям очень прикольно идти в феврале через метель, вьюгу и стужу километр до входа в самую инновационную больницу, которую построили без парковок в чистом поле».

В 45-секундном ролике на странице префектуры ТиНАО в «Фейсбуке» в ускоренном режиме показана дорога пешком от парковки до входа в больницу. По замерам чиновников, это 700 метров пути по тротуарам. Пост с видео собрал несколько десятков возмущенных комментариев от москвичей, которые интересуются, как должен пробегать эти 700 метров больной человек под дождем и снегом, а также советуют ежедневно совершать эту прогулку префекту ТиНАО Дмитрию Набокину. «Префектура! Чтоб вашим родственникам тащить ваши гробы до этой парковки!» – желают обозленные москвичи.

При этом около префектуры построена крытая парковка для чиновников на несколько сотен машиномест с удобным проходом прямо в подъезд здания. «Для младшего персонала они скушали кусочек земли ближе к Москве, где тоже стоит будка с охраной», – говорится в петиции. Авторы предложили закрыть полностью парковку около префектуры, перенеся его к больнице, «запустить у префектуры эвакуаторы и инспекторов МАДИ, и пусть чиновники ходят пешком по километру на работу от парковки».

Москвичи, подписавшие петицию, в комментариях рассказывают, что штрафы получают родственники умерших пациентов больницы, приезжающие забрать тела. У некоторых были эвакуированы автомобили. «Такое неуважение к народу может быть только у российских представителей власти. Позор!!! – пишут возмущенные пользователи. – Чиновникам совершенно безопасно можно ездить на общественном транспорте. А сэкономленные средства от не покупки машин и обслуживания пустить на социальные нужды».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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