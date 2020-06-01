Полиция задержала депутата Мосгордумы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин задержан около здания Мосгорсуда, на полицейском автозаке политика доставили в Преображенский ОМВД. Об этом сам народный избранник сообщил в соцсетях. К суду он вышел поддержать журналиста Илью Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.

«Власть пошла вразнос. Меня задержали за то, что сфоткался с портретом Ильи Азара, который кто-то принес к суду. Потом полицейские сказали, что поводом к задержанию является моя маска, на которой написано «Свободу Азару!!!». Якобы такая маска предполагает публичное мероприятие. Живем в бреду. Вместе с Константином Фокиным сижу в автозаке возле Мосгорсуда», – сообщил Ступин на своей странице в «Фейсбуке».

После этого депутат опубликовал фотографию из ОМВД района Преображенский.

Москвичи в комментариях выражают недоумение по поводу задержания полицией депутата – пользователи интересуются, давно ли политиков из городской думы лишили неприкосновенности, и с каких пор простые полицейские имеют полномочия задерживать парламентариев. За час запись Ступин собрала почти 400 «лайков» и более 60 комментариев.

«Мы про это читали в книгах про войну, а сейчас это реальность», – пишет Елена Н. «Бред, полицейский произвол! Нельзя в майке ходить с надписью тоже», – отмечает Даниил С. «Депутатские удостоверения теперь можно выбрасывать при встрече с [полицией]?», – интересуется Владимир С.

Журналист и политик Илья Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета против задержания «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Автор одноименного телеграм-канала сначала был обвинен в вымогательстве, потом в распространении порнографии. Воронцов обвинения не признает.

Правозащитный проект «Омбудсмен полиции» призван отстаивать интересы и защищать трудовые права рядовых сотрудников полиции.

Ранее за одиночные пикеты в поддержку Азара в Москве около здания ГУ МВД на Петровке, 38, были задержаны журналисты и политики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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