Московские депутаты потребовали отменить указ Собянина о запрете политических акций

Депутаты Московской городской думы подписали обращение к мэру столицы с требованием снять запрет на проведение публичных мероприятий и встреч с избирателями. Об этом сообщил столичный парламентарий от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Копию обращения политик опубликовал на своей странице в соцсетях.

Под требованием пока стоит три фамилии – самого Тимонова, а также депутатов Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева и Сергея Савостьянова. Чтобы свою подпись мог оставить коммунист Евгений Ступин, который сегодня был задержан около Мосгорсуда, «эсер» отправился к нему в ОМВД Преображенского района.

В обращении парламентарии обращают внимание, что мэр Москвы одним из своих указов запретил проведение в столице публичных мероприятий, в том числе одиночных пикетов и встреч депутатов с избирателями. Однако очевидно, что после этого Собянин счел угрозу заболевания снизившейся, поскольку полностью разрешил работать стройкам, предприятиям и всем торговым точкам. «Миллионы москвичей вернулись к исполнению своих трудовых обязанностей, и каждый день едут из дома на работу и с работы домой», – подчеркнули депутаты.

«При таких обстоятельствах полный запрет проведения публичных мероприятий (…) в значительной мере утрачивает обоснованность», – уверены парламентарии. При соблюдении необходимой дистанции риск заболеть COVID-19 на встрече с политиком для москвичей ничуть не больше, чем возможность подхватить инфекцию в магазине или на производстве. При этом на одиночном пикете этот риск «представляется вообще ничтожным, а запрет – надуманным», – говорится в обращении.

В такой ситуации депутаты потребовали незамедлительно внести в указ очередные поправки, снимающие запрет на проведение публичных мероприятий при условии соблюдения участниками санитарно-эпидемиологических норм.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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