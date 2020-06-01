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Понедельник, 1 июня 2020, 20:14 мск

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В Москве арестована банда вымогателей, обиравшая таксистов

В Москве арестованы участники банды вымогателей, которая устраивала поборы таксисов на площади трех вокзалов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники требовали у таксистов ежемесячной выплаты за возможность работать на территории привокзальных площадей, примыкающих к Казанскому вокзалу. Размер «платы» зависел от марки авто и составлял от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Преступники угрожали насилием или предупреждали, что повредят их машины. Более того, самых строптивых таксистов подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, заставляли соглашаться на условия.

В МВД уточнили, что задержано шестеро подозреваемых, в том числе, предполагаемый организатор банды, сборщики денег и непосредственно исполнители, которые оказывали физическое и психологическое воздействие на потерпевших. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято огнестрельное оружие – предметы, конструктивно схожие с автоматической винтовкой «Сайга» и обрезом охотничьего ружья. Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, деньги в рублях и иностранной валюте.

Москва, Мария Вяткина

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