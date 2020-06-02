«Оптимизация отвечала задачам определенного периода»: в Совете Федерации призвали не экономить на здравоохранении

Поправки в Конституцию прошли проверку эпидемией и доказали свою актуальность, заявил сегодня на заседании Совета Федерации сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, текст изменений в минувшую субботу вновь обсудила рабочая группа.

«Мы пришли к выводу, что поправки выдержали проверку эпидемией и проверку коронавирусом. Практически по всем основным позициям подтверждается их необходимость и их актуальность», – заявил Пушков, напомнив, что социальная составляющая поправок «уже претворяется в жизнь», а здравоохранение «вообще превращается в национальный приоритет».

«Уже понятно, что экономить на здравоохранении невозможно. (…) Оптимизация отвечала задачам определенного периода. Сейчас новый период возникает, когда мы понимаем, что если мы сэкономим сотни миллионов на здравоохранении, то потом не исключено, что надо будет тратить миллиарды», – подчеркнул Пушков.

Вместе с тем сенатор высказал предположение, что мир вступил в такое время, когда «эпидемии могут возобновляться».

Актуальными, отметил Пушков, выглядят и поправки о сохранении исторической правды. «Все поправки, над которыми мы работали, оказались не просто востребованными, они уже прошли проверку вот этими 2-3 месяцами, когда страна боролась с эпидемией, – заявил он. – Если бы они были искусственными, наносными, надуманными, это было бы видно».

Как сообщал «Новый День», президент Владимир Путин одобрил в качестве даты для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день в России будет объявлен выходным.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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