В Москве завершено расследование уголовного дела о «трупах в Крылатском»

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о фейках о коронавирусе. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о ложной информации об умерших от covid-19 в столичном районе Крылатское.

Согласно материалам дела, модератор одной из группы в социальной сети разместила публикацию, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское, вывозятся трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции. В прокуратуре подчеркивают, что, согласно информации департамента труда и социальной защиты населения города, в этом обсервационном центре находятся здоровые люди, вынужденные уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими covid-19.

Как считают в ведомстве, основным мотивом действий подозреваемой стало желание увеличить число подписчиков группы.

Предполагается, что заключение по уголовному делу по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств») будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.20

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