Минтруд РФ: в пяти регионах резко вырос уровень безработицы

В пяти регионах России доля официально регистрируемой безработицы превысила 5% от экономически активного населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр труда РФ Антон Котяков сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«По доле официально регистрируемой безработицы от экономически активного населения самая сложная ситуация на 1 июня сложилась в республиках Тыва – 12% от экономически активного населения, Чечня – более 10%, Ингушетия – 9,4%, Алтай – 6%, Кабардино-Балкария – более 5%. Во всех остальных субъектах этот показатель меньше 5%», – уточнил министр.

В целом по РФ на 1 мая численность безработных по методике Международной организации труда составила 4,3 млн безработных, или 5,8% трудоспособного населения. С марта число граждан, потерявших работу, выросло на 800 тысяч человек, или на 23%.

При этом количество зарегистрированных безработных в РФ составило 2 млн 100 тысяч человек. «Раньше за пособием по безработице приходил каждый пятый из тех, кто остался без работы, на сегодняшний день приходит каждый третий», – сообщил Котяков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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