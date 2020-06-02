«Говорят, у служебных собак даже побольше»: в Совфеде потребовали пересмотреть потребительскую корзину россиян

Министерство труда и социальной защиты РФ к концу года подготовит предложения к изменению продуктовой части потребительской корзины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава министерства Антон Котяков сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

С вопросом о пересмотре потребительской корзины выступила сенатор Светлана Горячева. «У нас заниженная потребительская корзина, она не пересматривалась в России с 2013 года, – констатировала она. – Раз в пять лет должны были пересматривать, но вот так – [только] обещали министры до вас».

Сенатор обратила внимание, что, согласно действующему нормативу, одному работающему россиянину в сутки положено 160 граммов мяса, 50 граммов рыбы, 30 граммов масла. «Правда, хлеба аж 350 граммов. И это в северной стране! Говорят, служебные собаки даже побольше [получают]», – заявила Горячева, напомнив, что президент РФ в январе говорил о необходимости пересмотра потребительской корзины.

«У нас действительно есть четкое поручение Владимира Владимировича», – подтвердил Котяков. По его словам, пересмотр начнется с 2021 года. Сейчас Минтруда производит расчеты и обсуждает продуктовую часть корзины с экспертным сообществом. «Предложения сформируют до конца этого года», – пообещал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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