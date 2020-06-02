«Крайне важно…»: сенаторов отправили в народ разъяснять поправки в Конституцию

Сенаторы Совета Федерации в течение месяца будут разъяснять россиянам поправки в Конституцию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим поручением выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Вы знаете, что вчера было принято решение президентом, подписан указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, – отметила она. – У меня к вам огромная просьба: включиться в своих субъектах Федерации в активную работу по разъяснению нашим гражданам положений этой поправки, ее содержания».

Матвиенко также отметила необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем не менее, попросила «в разных форматах, режимах, постараться как можно больше встретиться, поговорить, донести до наших граждан положения предложений в Конституцию».

При этом спикер Совфеда обратила внимание, что эта работа «крайне важная».

Как предполагается, пленарное заседание верхней палаты парламента, запланированное на 1 июля, будет перенесено. Новую дату сенаторам сообщат позже.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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