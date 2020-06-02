«Москвичи – не подчиненные Собянина»: абсурдные и непоследовательные решения мэрии вызывают рост недовольства

В Москве «ослабление» ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, может спровоцировать массовые «брожения» в обществе. Как считает экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, непоследовательность и абсурдность требований мэрии раздражает москвичей.

Он обратил внимание, что последние решения столичных властей, в том числе график прогулок – не «ноу-хау» мэрии, а скопированные из Европы меры. «Это было принято в Испании, они, не думая, содрали график оттуда. Так как Собянин – глава штаба по борьбе с коронавирусом, ему же надо что-то генерировать, что-то докладывать президенту – вот они и предлагают», – сказал Федоров в видеоролике на youtube-канале «Гражданской солидарности».

При этом он подчеркнул, что контролировать соблюдение такого графика практически невозможно. «Необходимо, чтобы видеокамеры фиксировали каждый подъезд, либо граждан должны ловить спецподразделения Росгвардии. Но мы посчитали, сколько нужно человек, чтобы закрыть все районы, получилось, что в Москву нужно ввести 300 тысяч сотрудников Росгвардии и полиции. Но опять же, когда штрафы приходят автомобилистам – это оно, а когда штрафы приходят пенсионерам, гражданам за то, что они вышли по гулять… Я уверен, что начнется бурление и кипение внутри общества», – отметил Федоров.

Он также отметил абсурдность других решений мэрии. «Гулять в парке можно, но сесть на скамейку – нельзя. Причем в метро садиться можно, там есть разметка социальной дистанцией, почему в парках так не сделать – непонятно. Пенсионер, который столько месяцев сидел дома, он что – на улице должен ложиться на траву или облокачиваться на березу, чтобы не упасть?» – сказал Федоров.

Он также назвал «вредительством» разрешение заниматься спортом только в защитных масках. «Я думаю, могут быть даже летальные случаи, это просто вредно для здоровья», – подчеркнул общественный деятель.

«Сейчас на улице пробки уже, как раньше. На улицах уже много людей, большинство уже без масок. Люди уже в таком состоянии, что не понимают последовательности решений, которые противоречат друг другу. Мы помним, что две недели назад говорили, что плато еще не пройдено. Потом Путин сказал, друзья, по-моему, все становится лучше, и тут же начались послабления…» – отметил Федоров.

В то же время, как полагает политик, больше всего недовольства у граждан сам формат приказов. «Самая главная претензия: москвичи – не подчиненные Собянину и мэрии. Надо как-то вести диалог. Москва – это культурный, высокоразвитый город. Просто так говорить: «Так, все надели маски, завтра мы ходим строем, а послезавтра – по очереди начинаем гулять», – нельзя», – заключил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

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