Профессор РУДН будет судиться с властями Москвы: моральный ущерб оценен в миллион рублей

Профессор РУДН Ирина Карабулатова потребовала миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба за созданную мэрией Москвы ситуацию со штрафами в период самоизоляции. По ее словам, сейчас очень важно доказать в суде, что чиновникам позволено не все.

Профессор РУДН находилась на больничном с ОРВИ с конца апреля, и в мае получила два штрафа за неустановку электронного приложения «Социальный Мониторинг», которое отслеживает соблюдение режима изоляции. При этом Карабулатова прикована к кровати с прошлого года и физически не имеет возможности покинуть квартиру, установить приложение на ее телефон невозможно, а смартфон от мэрии ей не предоставили.

«Две недели мне пытались внушить чувство вины методично, дойдя в конце до использования практик кибербуллинга и троллинга», – пишет Ирина Карабулатова, напоминая, что стараниями московских чиновников в СМИ попала информация о жизни ее семьи, причем в некоторых публикациях была дана ложная информация. «При этом мои доводы отметались сразу же, а вот предположения градоначальников возносились в ранг истины в последней инстанции. Даже если эти высказывания ранее были озвучены диаметрально противоположным образом... Почему? Только лишь потому, что они занимают иную позицию в Табеле о рангах, считая, что чиновнику можно всё. Да, чиновнику позволено чуть больше, чем простому человеку, так и ведь ответственность колоссальная», – отметила она.

«Да, я плакала в ту ночь, когда получила штраф. Нет, не от бессилия... а от осознания того, что столько лет я дышала воздухом совершенно бесплатно и не могла предположить, что я настолько богата: поскольку каждый мой вдох воздуха стоит денег! Вот сейчас предутреннее небо стало уже светлым, а я не могу уснуть. Что вы там завтра еще придумаете? – пишет москвичка. – Когда-то наш Президент страны В.В. Путин сказал: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, то она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что тут говорить?». Вот и здесь такая же ситуация. Все бы ничего, да за державу обидно!»

История Ирины Карабулатовой получила большой общественный резонанс. Как сообщал «Новый День», штрафы профессору РУДН были отменены, однако чиновники мэрии Москвы назвали их законными и обоснованными. Более того, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в постановлении Карабулатова указала не собственный номер телефона, а принадлежащий ее сыну. Москвичка опровергла это заявление, опубликовав на своей странице в соцсетях фотографию постановления с первыми цифрами номера телефона. Она сообщила, что именно по этому номеру с ней связывались журналисты, и этот номер знают ее коллеги и знакомые – сын же является абонентом совершенно другого оператора.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

В РФ третьи сутки подряд снижается суточная прибавка больных Covid-19. / В Роскачестве назвали ядовитые продукты на кухнях россиян. / Израильский профессор рассказал о бессмысленности ношения масок на улице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»