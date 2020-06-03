«Москвичи в масках. Слава Богу, это свершилось…»: Онищенко заявил, что его мечта сбылась

России мешает раньше выйти из режима коронавирусной изоляции безответственное отношение населения к своему здоровью. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, именно поэтому РФ не могла пойти по шведскому пути, поскольку жители скандинавской страны обладают высокой культурой в сфере охраны здоровья.

«Смогли бы мы пойти по шведскому варианту, когда шведы сказали: мы верим своему населению, мы знаем, что у него высокая здравоохраненческая культура? Я думаю, нет, – заявил он. – Потому что я много раз повторяю и буду повторять, что я мечтал увидеть москвича в маске 40 лет, а увидел только сейчас».

Бывший главный санитарный врач России отметил, что около 20 лет назад проводил с журналистами эксперимент: двое сотрудников СМИ «оделись в маски и пошли по центру города». Прохожие, увидев людей в масках, крутили пальцем у виска или смеялись. «Подходили милиционеры и говорили: вы что, самые умные что ли, вы чего в масках ходите, а ну снимайте! Даже такая реакция была. Сейчас, слава Богу, это свершилось. Но не так, как в Швеции. И мы все с вами должны сделать выводы», – сказал он.

По словам Онищенко, Россия будет постепенно выходить из ограничительных мер, в частности, в столице «уже разрешили прогулки». «И вот по этим прогулкам уже кто только не поиздевался. Вам дается матрица, а вы сами для себя решите, нужно вам гулять и когда вам гулять. Вас же хотят защитить, а вы на этот счет начинаете ехидничать, – сказал депутат. – Конечно, уже надо открывать, и это будет делаться, но я считаю, надо уже ускорять эти процессы. Я считаю, что мы слишком расточительны: общепит у нас закрыт, все заведения фитнесса, все магазины у нас закрыты. Вот если бы мы с вами ответственно подходили к этому ну хотя бы на треть, как шведы – надо в магазин, надел перчатки, маску, сходил, купил что надо, вернулся. Но мы же этого не делаем, при этом требуем, чтобы нам все разъяснили».

Как считает Онищенко, маски введены «на каких-нибудь 10-14 дней». «Если бы было ответственное поведение, мы бы и раньше открылись», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

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