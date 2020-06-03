Первое июля как точка невозврата: власти провоцируют население на уличные протесты

Голосование по конституционной реформе обострит политическую ситуацию в России. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, 1 июля может стать переломным в выборе пути, по которому будет развиваться страна, и датой начала уличных протестов. Об этом эксперт сказал в комментарии РИА «Новый День».

«Думаю, что 1 июля для власти в любом случае будет крайне неприятной датой. Вне зависимости от того, какие результаты они объявят, объективная ситуации будет складываться для них неблагоприятным образом», – сказал эксперт.

Кагарлицкий пояснил, что власть «агрессивно провоцирует» граждан на политическую активность, и действует крайне нелогично – общая картина происходящего выглядит, по его выражению, безумно и анекдотически. «Если мы говорим о политической стороне дела, то власть попадает в очень серьезную ловушку. Плебисцит устраивается не в последнюю очередь, чтобы доказать, что власть легитимна, народ будет ее поддерживать, хотя обстановка в стране стремительно ухудшается буквально с каждым днем», – сказал политолог.

По его оценке, государство провоцирует массовую политизацию обывателей, которые в противном случае может быть и были бы недовольны, но не проявляли бы активность. «Когда к народу обращаются с такими требованиями, это вызывает раздражение. Я думаю, что значительная часть людей, которая раньше терпела и относилась к государству, как к стихийному бедствию, при подобном приставании ответит: «Нет, не люблю я тебя», – сказал Кагарлицкий.

При этом, как считает эксперт, власть идет по пути «хаотизации процесса, чтобы прикрыть фальсификации», понимая, что законным способом получить большинство голосов у нее не получится. «Нужно учесть одну вещь, что чиновники, официальная пропаганда и ЦИК специально пытаются все превратить в фарс. Ни нормального учета избирателей, ни нормальной процедуры, ни нормальных условий для подсчета голосов даже на том уровне, который был характерен для предыдущих наших выборов, не самых свободных и честных… Чтобы люди не пришли голосовать, сознательно сформулированы такие нелепые и дикие правила, от которых становится либо смешно, либо грустно, но которые нельзя воспринимать всерьез. Этим хаосом создают растущую нестабильность и провоцирую людей», – уверен он.

Эксперт не исключил, что если явка будет низкая, то доказать фальсификации будет сложно. «Если никто не придет, данные будут нарисованы, но логика будет такая: «Вы все равно не пришли, какая разница?» Если вы не ходили голосовать, не были на участке, никто и ваших знакомых не ходил, когда скажут, что 60% пришло и 152% проголосовало «за», вы как человек, не разбирающийся в вопросе, пропускаете это мимо ушей. А если вы ходили, ваши знакомые ходили, весь ваш дом ходил, город, и все как один говорят, что голосовали «нет», а по новостям скажут, что все проголосовали «за» – это вызовет прямое возмущение. Картинка будет разительно отличаться от того, что люди видели и сделали сами», – подчеркнул Кагарлицкий.

По его мнению, самым абсурдным является то обстоятельство, что весь этот взрывоопасный процесс формируется из-за твердолобости государственного аппарата, в результате чего уличные протесты могут стать неизбежными. «Более того, я скажу страшную вещь, они (протесты) необходимы. У нас есть обязанность защищать Конституцию, свои права и свободы. Точку невозврата мы прошли. Вопрос, куда мы идем дальше, я бы даже сказал, куда мы катимся…» – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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