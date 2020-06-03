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Среда, 3 июня 2020, 16:57 мск

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«Чтобы мэрии было легче отбиваться»: Мосгорсуд частично рассмотрит иск против Собянина

Мосгорсуд 18 июня рассмотрит иск к мэру города Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова о признании незаконным применение видеокамер при составлении протоколов за нарушение режима самоизоляции. В то же время суд отказался принять к рассмотрению заявление об оспаривании штрафов за нарушение самоизоляции.

Требование истцов признать незаконным применение видеокамер при составлении протоколов за нарушение требований, «направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в Москве», выделено в отдельное производство, передает «Интерфакс». «Беседа» назначена на 18 июня 2020 в 13:30.

Как отметил Обухов на своей странице в «Фейсбуке», активисты были против разведения иска на две части. «Понятно: чтобы мэрии и Мосгордуме было легче отбиваться. Прокуратура, конечно, на их стороне», – прокомментировал он ситуацию.

Напомним, 28 апреля Мосгорсуд также отказал в удовлетворении иска Шендеровича и еще 11 москвичей о признании незаконным введения цифровых пропусков для передвижения по столице. В заявлении отмечалось, что ограничивать передвижения граждан можно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны.

В начале апреля в Мосгорсуд также подали первый иск, оспаривающий введение режима самоизоляции в столице. Он остался без движения.

Москва, Мария Вяткина

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