«Собянин напугал Кремль своим усердием и упертостью»: Москва рискует повторить американские беспорядки

Москву могут охватить такие же бурные протесты, сопровождающиеся беспорядками, какие сейчас происходят в США и странах Европы. Почву для этого упорно и педантично готовит мэр российской столицы Сергей Собянин. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, уже сейчас можно спрогнозировать и сроки этих бунтов – очевидно, это может произойти в конце лета или начале осени.

«Сергей Семенович [Собянин] добивается этого упорно, всеми силами. Людям постоянно приходят штрафы [за нарушения указа мэра о самоизоляции]. Но протесты не происходят так спонтанно, все равно должна быть какая-то организованная сила, которая с этим выступает, – отметил эксперт. – Пока вроде такого нет, но вполне возможно, что это один элементов хаоса, который связан с [объявленной пандемией] коронавируса. Сейчас многие страны признали чрезмерность своих усилий по борьбе с [COVID-19], с уничтожением собственной экономики на этом поприще».

Неживой полагает, что к июлю в Москве население поймет, что терять ему уже нечего. В частности, это ипотечники, обладатели кредитов, владельцы и работники среднего и мелкого бизнеса. «Выйдут занятые в этой сфере работники на улицу, и где-то к середине лета, вполне возможно, у нас возникнет такая же ситуация, – пояснил Неживой, отметив, что в Москве к этому моменту будет создана очень благодатная почва для протестов. На кризис из-за карантинных мер и нефтяных цен накладывается трансфер власти, который будет «окончательным и бесповоротным», потому что, так или иначе, должен быть завершен.

С точки зрения эксперта, в рамки трансфера укладывается также объявленная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным проверка применения в Москве документов, принятых для борьбы с коронавирусом, а также указов мэра. «Это элементы борьбы претендентов, «войны престолов», – отметил Неживой. – Должность мэра Москвы – это прямой путь в престолонаследники. Сергея Семеновича [Собянина] выращивали, его консультировали англо-американские [эксперты], его стиль управления москвичами такой же, как в свое время они обращались с индейцами. Я думаю, Собянин, так педантично выполняя все предписания ВОЗ, уже напугал Кремль своим усердием и упертостью. Очевидно, сейчас он отрабатывает установку, что именно он является тем человеком – претендентом – на руководящую роль в нашей стране, на которую ставит Запад. И [действует] соответствующими методами управления этой страной, как их видит Запад. Москва – это модельная ситуация. Чуть что – штраф: московская власть абсолютно ни с кем не считается, ей законодательство не писано, это началось в «ночь длинных ковшей». Видно, когда он выступает, что ему очень тяжело, он переживает, но он очень педантично это отрабатывает».

Как считает политолог, Мишустин на этом фоне выглядит ситуативным претендентом, который возник на волне появления в стране альтернативной силы. «Мы видим то же самое на Западе с тем же Трампом. Говорят, у них украинизация политики пошла, вот мы видим сейчас эту украинизацию политики сейчас, – пояснил он. – Трамп – ставленник сил, которые больше упирают в национальные интересы Америки, чем глобальные неолиберальные интересы. Такая же группа лиц образовалась и у нас: [они лоббируют] поправки к Конституции, то есть отрыв от международного законодательства». При этом, отмечает политолог, российская столица стараниями мэра фактически саботирует подготовку к голосованию по поправкам в Основной закон страны, и всенародное волеизъявление по этому вопросу рисует быть сорванным.

«Мишустин сейчас тоже бьется за гегемонию, – полагает Неживой. – Был момент, когда Сергей Семенович у нас фактически выполнял функции и полномочия президента, совершенно не обеспеченные нашим законодательством: большинство его указов неконституционны. Не имеет права руководитель региональной исполнительной власти вводить режимы ЧС, не имеет права ограничивать свободы граждан, вводить штрафы. Очевидно, он следует советам консультантов, и он последовательно движется по этой линии. Это мы сейчас видим, а дальше будет еще жестче. Пока это разогрев перед боем».

Неживой обратил внимание, что фактически уже сейчас очевиден диссонанс между тем, что продвигает Кремль и действиями мэрии Москвы. «Глава региона противопоставил себя федеральной власти, вертикали. И в тот момент, когда нужно было отступить, когда ему уже нарисовали этот путь отступления, он все равно решил не отступать», – подчеркнул он.

При этом реальные социологические замеры, которые сейчас проводит ФСО, очевидно, должны показывать нерадостную картину – «потому что с населением так нельзя, политика всегда является продолжением экономики, и когда экономика падает – падает и политика, вместе со стабильностью и устойчивостью», отметил эксперт.

Неживой подчеркнул, что в Москве наблюдается «самая настоящая социально-политическая провокация, источником которой является мэрия Москвы». «Все смены власти происходят в столицах, то есть столичный регион – а риски федеральные. И мэр столичного региона ведет себя так, будто хочет спровоцировать здесь глобальный бунт. Он делает все, буквально все, чтобы спровоцировать массовое недовольство, – обратил внимание эксперт. – Это недовольство пока латентное, но только потому, что население пока еще ходит в магазины и пользуется кредитками, до него пока не дошла та ситуация, в которой оно оказалось. В Москве по факту [живет] 20 млн человек. Остатки всего среднего и малого бизнеса здесь рухнули, а группы, которые были закредитованы и связаны ипотекой – банкроты и фактически рабы банков. После того, как начнется кризис неплатежей, лопнут банки. Все это заслуги Сергея Семеновича».

По мнению Неживого, мэр столицы проводит политику, которая ведет к слому действующей социально-экономической системы, и его действия увенчаются успехом. «Точка невозврата пройдена», – подытожил политолог.

Москва, Татьяна Дорофеева

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