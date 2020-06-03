Апрельский обвал российской экономики повторил кризис-2008: хуже всего пришлось сфере услуг

В апреле российская экономика пережила падение, по глубине равное обвалу во время кризиса 2008-2009 годов и вдвое превышающее рецессию 2015 года. К такому выводу пришли эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Согласно их расчетам, индекс базовых видов экономической деятельности рухнул на 8,7% к марту и на 10,1% к апрелю прошлого года.

«Две трети падения пришлось на беспрецедентное падение потребления. Менее сильное снижение наблюдалось в обрабатывающей промышленности», – говорится в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе».

«За апрель розничная торговля сократилась на 26,9%, платные услуги – на 34,2%, а потребление в целом – на 28,4%. Если сжатие розничной торговли хоть как-то соотносится с предыдущими кризисами (во время кризисов 1998 и 2015 гг. снижение от пика до впадины достигало 15-17%), то провал в услугах не имел прецедентов в статистике с 1995 г. и многократно превысил любое из предшествующих падений», – подчеркнули эксперты.

В докладе также отмечается, что среди других секторов выраженную кризисную динамику в апреле показала также промышленность, сократившаяся за месяц на 4,3%, причем почти полностью – за счет обрабатывающих производств (-8,5%): сказались не только ограничения, но и в целом падение внутреннего и внешнего спроса.

В то же время снижение в строительстве составило менее 1,0%, а грузооборот даже немного вырос. Таким образом, значительная часть экономики продолжила работать, что, прежде всего, относится к непрерывным производствам, трубопроводному транспорту и пр.

Как полагают экономисты, в мае-июне сдерживающее воздействие на экономическую активность будет оказывать необходимость снижения нефтедобычи на 23% к уровням апреля. «По нашим оценкам, падение ВВП во II квартале может составить 9,5% к соответствующему кварталу 2019 г., в III и IV кварталах – 6,9 и 5,4% соответственно: за провалом во II квартале последует отскок, после чего восстановление будет замедляться. За весь 2020 г. российская экономика может сократиться на 5,2% с перспективой роста в 2021 г. темпом около 3,0%. Разумеется, это довольно приблизительный прогноз: слишком многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и в мире, масштаба государственной поддержки экономики, динамики цен на нефть и поведения населения и предприятий», – отмечается в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

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