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Четверг, 4 июня 2020, 11:53 мск

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Дождевой шторм в Москве: повалены десятки деревьев, повреждены автомобили

В Москве в результате ночного ненастья повалены около 50 деревьев, повреждены более 20 автомобилей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, причиной падения деревьев стали не порывы ветра, а подмыв грунта в результате сильного ливня. В метеобюро Москвы уточнили, что за сутки в городе выпала почти половина месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня и завтра в московском регионе также возможны ливни и грозы с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит около 20°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.20

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