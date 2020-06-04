«Исключение из КПРФ назначено на 7 июня»: депутата Мосгордумы вызвали на партийный ковер

Депутата Московской городской думы от КПРФ Елену Шувалову готовятся исключить из партии. Об этом сама политик сообщила в соцсетях. «Исключение из КПРФ назначено на 7 июня», – уточнила парламентарий на своей странице в «Фейсбуке».

«Меня официально уведомили, что Валерий Рашкин назначил пленум московского городского комитета КПРФ, на котором меня собираются исключить из рядов КПРФ, на утро воскресенья 7 июня почему-то в здании областного комитета КПРФ на Нагатинской улице», – сообщила Шувалова.

Публикация депутата собрала за час около сотни комментариев. Пользователи пишут, что такими действиями КПРФ дискредитирует только себя, и предлагают Шуваловой самой покинуть ряды партии.

27 мая Шувалова вместе с коллегами по фракции КПРФ в Мосгордуме Дмитрием Локтевым и Леонидом Зюгановым отказалась участвовать в дистанционном заседании Московской городской думы.

В декабре прошлого года московское городское отделение КПРФ, которое возглавляет депутат Государственной думы Валерий Рашкин, приняло постановление о признании недопустимыми и грубо нарушающими устав партии действий Шуваловой. Поводом стала организация 29 ноября круглого стола в Мосгордуме на тему «Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными», на который был приглашен, в числе прочих, оппозиционер Алексей Навальный. Как сообщал «Новый День», мероприятие было отменено накануне его проведения лидером фракции КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрилиным, однако участники все же провели «импровизированный митинг».

18 декабря Елена Шувалова была вызвана на бюро московского горкома, однако она отказалась туда приходить, поскольку до этого снялась с учета в столичном отделении партии и зарегистрировалась в Ивановской области.

Москва, Татьяна Дорофеева

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