Маски, как минимум, до осени: Собянин считает все свои антикороновирусные меры «адекватными»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что все ограничительные меры, принятые для нераспространения коронавируса в столице, адекватны. В интервью ТАСС градоначальник сообщил, что масочный режим, вероятно, продлится до осени, и рассказал, сколько денег было потрачено на борьбу с инфекцией.

«На мой взгляд, до сих пор принятые решения и меры были адекватны ситуации. При всей ее непредсказуемости. И я очень благодарен и президенту, и правительству за постоянную активную поддержку. Благодарен москвичам за их терпение и понимание», – сказал Собянин. При этом он отметил, что до сих пор у власти и экспертов нет четкого понимания механизмов развития и затухания коронавируса.

По словам мэра, от «катастрофы» город спасла дисциплинированность жителей и высокий уровень ответственности. При этом, Собянин заявил, что масочный режим может продлиться до середины осени. «Сколько нам ходить в масках – во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – отметил он.

Мэр также подчеркнул, что все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. «Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», – заверил он.

Кроме прочего мэр сообщил, что город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с коронавирусом, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

С 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. В то же время на улицах и в парках ношение масок стало обязательным.

Напомним, в начале апреля в Мосгорсуд также подали первый иск, оспаривающий введение режима самоизоляции в столице. 28 апреля Мосгорсуд также отказал в удовлетворении иска о признании незаконным введения цифровых пропусков для передвижения по столице. В заявлении отмечалось, что ограничивать передвижения граждан можно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны.

18 июня суд рассмотрит иск к мэру от муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова о признании незаконным применение видеокамер при составлении протоколов за нарушение режима самоизоляции. В то же время накануне суд отказался принять к рассмотрению заявление об оспаривании штрафов за нарушение самоизоляции.

В социальных сетях регулярно появляются критические отзывы об «ослаблении» режима самоизоляции в Москве, который многие называют «цифровым концлагерем».

Москва, Мария Вяткина

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