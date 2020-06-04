«Москве не повредит масштабная ревизорская проверка»: вице-спикер Госдумы предложил изучить «вирусные» расходы

К проверке работы мэрии Москвы в условиях коронавируса, анонсированной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, следует подключить МВД, прокуратуру, следственный комитет и ФСБ. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Полагаю, что столице не повредит масштабная ревизорская проверка. Москвичи скажут спасибо!» – сказал он, отметив, что речь, в частности, идет о мобильном приложении «Социальный Мониторинг». По сведениям парламентария, программа для слежки за москвичами, по некоторым данным, была переделана из ПО для определения геолокации мусоровозов.

Политик назвал правильным решение о проверке нормативных актов мэрии Москвы, которое премьер-министр дал Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору. Однако в этом списке не хватает МВД, прокуратуры, следственного комитета и ФСБ, считает он.

«Большинство московских законотворческих инициатив были приняты с нарушениями федеральных законов, те, что соответствовали закону, исполнялись не пойми как, а некоторые противоречили не только юридическим документам, но и здравому смыслу, – подчеркнул Лебедев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». –

По его мнению, все выписанные в столице штрафы следует, как минимум, тщательно проверить, а как максимум – отменить, чтобы не злить законопослушных людей, пострадавших из-за кривых приложений и противоречивых требований властей».

Кроме того, как считает Лебедев, следует проверить бюджетные траты на создание приложений по мониторингу передвижений москвичей и выдаче им пропусков. «Если правда то, что «Социальный мониторинг» был создан на основе приложения по отслеживанию мусоровозов, то очень интересно, сколько же денег потребовалось для его переделки в программу по слежке за людьми», – пояснил вице-спикер Госдумы, отметив, что москвичи за такую масштабную ревизию работы городских властей скажут правительству только спасибо.

Москва, Татьяна Дорофеева

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