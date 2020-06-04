Эмоциональное расстройство личности: в Москве дошло до суда дело о серийном грабителе женщин

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Ровшана Шабанова, обвиняемого в убийстве женщины и пяти разбойных нападениях. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с 20 октября по 8 ноября 2018 года в безлюдных местах города. Одно из самых жутких преступлений было совершено 6 ноября. Обвиняемый напал на женщину 1966 года рождения в лифте жилого дома на улице Знаменские садки и нанес ей не менее двенадцати ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину удалось задержать по горячим следам 8 ноября 2018 года после очередного ограбления. Потерпевшая смогла обратиться в правоохранительные органы и полностью описать портрет подозреваемого.

В рамках уголовного дела было допрошено более 20 свидетелей, признано потерпевшими 7 человек. Проведено свыше 30 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и биологические. Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоциональное расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость.

В СКР уточнили, что в ходе предварительного следствия Шабанов вину не признал.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.20

Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет только в двух регионах. / В России растет недоверие к власти, но как в Америке пока не будет. / ЦИК утвердил порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»