Эмоциональное расстройство личности: в Москве дошло до суда дело о серийном грабителе женщин

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Ровшана Шабанова, обвиняемого в убийстве женщины и пяти разбойных нападениях. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, преступления были совершены в период с 20 октября по 8 ноября 2018 года в безлюдных местах города. Одно из самых жутких преступлений было совершено 6 ноября. Обвиняемый напал на женщину 1966 года рождения в лифте жилого дома на улице Знаменские садки и нанес ей не менее двенадцати ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых потерпевшая скончалась на месте.
Мужчину удалось задержать по горячим следам 8 ноября 2018 года после очередного ограбления. Потерпевшая смогла обратиться в правоохранительные органы и полностью описать портрет подозреваемого.
В рамках уголовного дела было допрошено более 20 свидетелей, признано потерпевшими 7 человек. Проведено свыше 30 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и биологические. Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоциональное расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость.
В СКР уточнили, что в ходе предварительного следствия Шабанов вину не признал.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 04.06.20
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