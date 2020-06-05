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Пятница, 5 июня 2020, 11:50 мск

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В Подмосковье похищено почти 100 млн рублей из государственной инвестиционной программы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту аферы более чем на 100 млн рублей во время строительства котельных в рамках государственной инвестиционной программы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, региональное министерство ЖКХ в рамках инвестиционной программы выделило 421 миллиона рублей на 2016-2018 годы для строительства девяти котельных на территории Воскресенского муниципального района. Деньги получила АО «Воскресенские тепловые сети». В ходе выездной проверки выяснилось, что предприятие потратило более 103 миллионов рублей на иные цели. Кроме этого, из запланированных девяти котельных построено только две, а функционирует одна.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растраты, совершенной в особо крупном размере»).

В настоящее время в помещениях АО «Воскресенские тепловые сети» проведены обыски. Планируется назначение бухгалтерской экспертизы, проведение допросов.

Москва, Мария Вяткина

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