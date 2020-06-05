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Пятница, 5 июня 2020, 11:50 мск

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Москвичка утопила новорожденную дочь и выбросила ее в мусорный бак

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении молодой женщины, у которой погибла новорожденная дочь. Эксперты выяснили, что девочку утопили в ванной. Тело ребенка было обнаружено в мусорном контейнере рядом с домом ее матери на улице Луховицкой на юго-востоке столицы.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего ребенка. По версии следователей, 21-летняя женщина родила ребенка ночью 2 апреля. «Не желая воспитывать ребенка, женщина положила его в наполненную водой ванну, после чего переместила в полиэтиленовый пакет и выкинула в контейнер для мусора вблизи дома», – уточнили в главном следственном управлении. Тело ребенка было обнаружено 2 апреля в том же мусорном баке.

После этого несостоявшаяся мать отправилась в медучреждение и заявила там, что родила мертвого ребенка. Однако экспертам удалось выяснить реальную причину смерти девочки и доказать, что она погибла уже после рождения.

Сейчас женщина задержана, а следователи готовят ходатайство в суд о заключении ее под стражу. Расследование уголовного дела взял на личный контроль глава ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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