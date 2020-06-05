«Народ не верит перекупщикам»: Совету Федерации доложили, что «Ярмарки выходного дня» в Москве обречены

«Ярмарки выходного дня» в Москве умирают, поток покупателей на них все меньше. Вместо этих разрекламированных мэрией мероприятий, необходимы настоящие фермерские рынки, на которые не смогут попасть перекупщики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава подмосковного фермерского хозяйства, председатель Московского крестьянского союза Василий Тимофеев, выступая сегодня в Совете Федерации на совещании о рынках сбыта продукции фермерских хозяйств.

«Ярмарки умирают, это наша точка зрения. Поток покупателей все меньше, необходимы настоящее фермерские ярмарки и рынки, – подчеркнул он. – Народ уже не верит перекупщикам, которые торгуют овощами, купленными в «Фуд-сити», на оптовом рынке на юге Москвы, и продающим их в три раза дороже. Я сам все эти этапы проходил, и на «Фуд-сити» торговал, и на этих рынках стоял, поэтому я говорю об этом абсолютно достоверно. Здесь кризис доверия со стороны москвичей – смысл им покупать на этих ярмарках, если можно в «Пятерочке» купить в два раза дешевле, а здесь не факт еще, что настоящее фермерское».

В целом фермер назвал интересным и нужным начинанием проведение фермерских ярмарок в больших городах, однако отметил, что «там слишком много борьбы за чистоту рядов в плане антимонопольного законодательства».

«Нам предлагают участвовать в конкурсах, нажимать толстыми пальцами фермера в компьютер, чтобы успеть за 30 секунд набить свое КФХ и получить одно из двух тысяч мест на ярмарках Москвы, – обратил внимание Тимофеев. – Я считаю себя неплохим юзером, но две минуты 40 секунд – быстрее я не могу заполнить эти формы, и в списке оказываюсь 57, например, на «Ярмарке выходного дня» на улице 1905 года».

Для мелких фермеров эта процедура должна быть максимально облегчена, считают в Московском крестьянском союзе.

Ярмарки выходного дня в Москве проводит ГБУ «Московские ярмарки», учредителем которого является департамент торговли и услуг Москвы под руководством Алексея Немерюка.

Москва, Татьяна Дорофеева

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