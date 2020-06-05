«У нас не все так хорошо, как сказали Владимиру Владимировичу…»: фермеры остались без господдержки

Российские фермеры-животноводы остались без «коронавирусной» господдержки в виде льготных кредитов. Об этом сегодня в ходе совещания в Совете Федерации заявили представители сельскохозяйственной отрасли. Встреча была посвящена расширению рынков сбыта продукции фермерских хозяйств.

Как сообщила коммерческий директор компании «Инновации и технологии в животноводстве» Владислава Смагина, животноводческие хозяйства не вошли в число компаний, которые могут рассчитывать на льготный банковский кредит под 2% или на беспроцентный кредит для выплаты зарплаты сотрудникам, хотя из-за ограничительных мер возникли серьезные убытки.

«У нас сейчас проблемы с зарплатами, у нас [не сокращены] сотрудники. Вот у меня козья ферма, мы жили сейчас за счет продаж козлят: молока мало, значит, нужно продавать козлят, – рассказала Смагина. – Но я полностью ограничена в логистике: [покупатели] не могут приехать и выбрать, я не могу отправить».

Проблемы начались еще в марте, пояснила Смагина, при этом отправить сотрудников в отпуск или уволить их животноводы не могут. «Коза себя не подоит, так же, как и корова. Краник мы не перекроем, на рот мы кляп не наденем, – пояснила она. – Чем их кормить? Я не один раз обращалась в Минсельхоз РФ и Московской области. Они говорят – мы готовы тебе помочь, но такого распоряжения у нас вообще нет. Мы ни подо что не подходим. Было выступление президента, но животноводство никто не затронул. У нас, получается, животноводства как такового в России не существует: проблем нету, корова пошла сама подоилась, молоко отправила, масло расфасовала. Почему к животноводам и сельхозникам так относятся в рамках помощи? У нас не все так хорошо, как сказали Владимиру Владимировичу. У нас очень много проблем».

Смагина подчеркнула, что банки опасаются выдавать кредиты фермерам, а сами животноводы и аграрии опасаются их брать, и предложила законодателям рассмотреть в качестве одного из вариантов помощи фермерам выплату части процентов по кредиту за счет региональных бюджетов. «К примеру, если фермер берет кредит, и руководитель каждого региона знает, что у него взято обязательство перед банком, и фермер выполняет определенные условия – увеличить объемы, производительность, и тд, то через 3-5 лет региональный бюджет будет вносить определенный процент от этого кредита. Это же можно рассмотреть», – пояснила она.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике согласился собрать и рассмотреть предложения от российских фермеров по улучшению ситуации в отрасли, заверил его руководитель Алексей Майоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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