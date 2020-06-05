«Такие проверки без воли первого лица не проводятся»: мэр Москвы уронил рейтинг Путина

Указание сдержать бурную активность мэра Москвы Сергея Собянина наверняка дал лично президент РФ Владимир Путин – именно поэтому было публично объявлено о проверке работы столичной мэрии. Такое мнение высказал политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. «Собянину дан сигнал, что им федеральная власть недовольна», – считает он.

«Собянин стал набирать очень серьезные обороты, – пояснил Федоров во время прямого эфира в «Фейсбуке». – Когда Путин самоустранился, сказал «регионы, берите что хотите», Собянин довольно брутально взялся за это дело».

По его оценке, фактически мэр Москвы в последние месяцы «стал подвигать Путина и в общественном сознании, и в административных делах». «Я думаю, что такие проверки без политической воли первого лица не бывают, – подчеркнул он. – Видимо, Путин дал указание чуть-чуть сдержать товарища Собянина».

Как полагает Федоров, косвенным признаком недовольства федерального центра столичным мэром может являться то обстоятельство, что ряд политологов из кремлевского и околокремлевского пула стали выступать с критикой действий Собянина, причем такие же оценки работы мэра Москвы стали появляться на радио и на государственных телеканалах. «Это говорит о том, что команда пошла если не мочить, то во всяком случае сдержать Собянина в его распространяющейся административной силе», – пояснил политик.

При этом он не исключил, что проверки в мэрии Москвы еще даже не началась, однако это совершенно четкий «византийский» сигнал Собянину – его действия не вызывают одобрения. «Идут прямые противоречия: Путин говорит, что надо карантинные меры смягчать – а Собянин говорит, что ребята, смягчать мы конечно будем, и какой-то набор смягчений дал, но фактически сказал, что масочный режим до февраля может продлиться. Грубо говоря, год, – обратил внимание Федоров. – Перспективы не очень хорошие, потому что все эти вещи, касающиеся самоизоляции, масочного режима, они бьют не только по Собянину, но и по Путину лично в том числе. Естественно, идет ослабление президента».

По версии Федорова, потеря рейтинга из-за мэра Москвы не может устраивать главу государства, поэтому, наверное, «Владимир Владимирович чуть-чуть напрягся». В этой ситуации надо учитывать и то, что «за Собяниным стоят серьезнейшие финансовые, промышленные и политические интересы, и в том числе, я думаю, международные какие-то вещи», уточнил он.

Напомним, 2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору до 8 июня проанализировать совместно с экспертным юридическим сообществом практику применения «антивирусных» нормативных правовых актов в Москве, «обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.06.20

Ушел из жизни народный артист Михаил Кокшенов. / В Москве снова будет штормить: на столицу идет гроза с градом и сильным ветром. / Взрыв и пожар произошли в девятиэтажке на юге Москвы, есть жертвы (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»