Путин стал раздражать: социологи предупредили о риске массовых протестов в России

Социологи предупредили о готовности россиян к массовым протестам. Ситуация с коронавирусом резко сократила количество сторонников президента РФ Владимира Путина, уровень раздражения, тревоги и гнева у россиян растет, а основным объектом ненависти стал лично глава государства и федеральная власть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса, проведенного весной независимыми социологами из «Группы Белановского».

В докладе «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» эксперты делают несколько выводов: в частности, россияне теряют веру в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса. «При этом вера в способности федерального центра и президента справиться с пандемией падает стремительно, в то время как уверенность в региональных властях снижается плавно, – говорится в докладе. – Можно констатировать, что президент и федеральное правительство резко сдали свои позиции среди всех категорий населения, включая те демографические и социальные группы, которые являлись традиционным электоратом Путина».

Опасение заразиться covid-19 у жителей РФ снижается – так же, как и страх перед негативными финансовыми последствиями самоизоляции. Эксперты объясняют такую ситуацию возросшим уровнем стресса населения, а превалирующими эмоциями на его фоне стали раздражение, тревога и гнев.

В докладе отмечается, что стресс вызван опасением перед вероятными социально-политическими потрясениями, а основным адресатом раздражения стала федеральная власть и лично глава государства. «Интенсивность агрессии распределена от раздражения до жесткой неприязни», – отмечают социологи.

«Причины адресации агрессии в адрес федеральных властей и лично президента Путина состоит в том, что последний не выполнил своих обещаний, не оправдал возлагавшихся на него надежд, выстроил систему власти, которая не работает, – подчеркивается в докладе. – Конкретные причины агрессии сводятся к определенному списку претензий, которые в целом разделяют все респонденты, хотя в различных сегментах на первый план могут выдвигаться разные факторы недовольства. К общему списку относятся: падение уровня жизни, отсутствие позитивных перспектив, повышение пенсионного возраста, коррупция, в момент опроса – неадекватные, по мнению респондентов, меры по борьбе с эпидемией, отсутствие помощи со стороны государства».

Эксперты обращают внимание, что все это происходит на фоне ослабевшей государственной провластной пропаганды – она перестала действовать, и вызывает все большее неприятие во всех сегментах общества.

В результате, как следует из результатов исследования, президент РФ потерял большую часть своих сторонников среди населения. Те, кто покинул «лагерь главы государства» – люди с активной жизненной позицией, идеологически близкие Путину, но разочаровавшиеся в нем, как в слабом и непоследовательном лидере, не сумевшем выстроить государственную систему по их лекалам, говорится в докладе. Они «ностальгируют по прошлому имперскому величию и до недавнего времени поддерживали Путина», однако сейчас не понимают его действия и по-прежнему хотят «сделать Россию снова великой». Президент же, по их мнению, создал систему своих «приближенных», и думает только о личном благополучии и обеспеченности своих друзей.

Социологи отмечают, что фактически сейчас у главы государства есть в активе только группа лояльных к нему россиян, «поскольку активных сторонников, которые у него были когда-то, на сегодняшний день уже практически не осталось». Самым массовым сегментом в стране являются бывшие «аполитичные» люди, которые сейчас политизируются, «и в силу своей массовости смогут определять идеологическую обстановку в стране», считают эксперты.

В результате, как отмечают авторы доклада, более половины опрошенных заявили, что опасаются социально-политических потрясений, которые для большинства связаны с протестами. «Эти респонденты расходятся в своих прогнозах относительно того, в каких формах это будет происходить (относительно мирно или с жертвами с обеих сторон), а также в своем эмоциональном отношении к протестам (страх или надежда), однако, все эти респонденты не сомневаются, что, в конечном итоге, протестная активность приведет к смене политического режима», – говорится в исследовании.

Социологи обращают внимание, что относительно возможного количества жертв мнения россиян разошлись: некоторые полагают, что погибнут и пострадают сотни, другие надеются, что протесты и смена власти произойдут относительно мирно.

«Те, кто считает, что кровь все-таки прольется, в качестве одного из аргументов высказывали мнение, что в 1991 г. у людей не было такого озлобления против власти, какое существует сейчас, а власть не была столь циничной. Отсюда они делают вывод, что противостояние будет жестким», – поясняют социологи.

Количественный этап исследования включал в себя два цикла опроса: первый с 27 марта по 5 апреля, второй с 3 по11 мая. Опросы проводились при помощи гуглопросника. В первом опросе приняли участие 4640 человек в возрасте от 18 до 72 лет, во втором -3177 человек в возрасте от 18 до 73 лет, средний возраст 39,1 г. Респонденты проживают в Москве, региональных центрах, малых городах и сельской местности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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