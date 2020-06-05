Источник: взрыв в Москве устроил бывший пациент психдиспансера

Стали известны новые подробности ЧП в квартире дома на юге Москвы, где взорвалась пиротехника и погиб один человек. По предварительным данным, виновник инцидента страдал психическим заболеванием.

Как сообщил «Интерфаксу» начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов, погибший жил в квартире вместе со своим отцом. Источник агентства уточнил, что мужчина, ставший жертвой взрыва, страдал психическим заболеванием и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами.

Личность погибшего установлена, это Александр Пономарев, 1988 года рождения, уточняет «Пятый канал». Мужчина был судим и часто нарушал правила дорожного движения. Его тело нашли в коридоре с 90% ожогов.

Проверки по факту взрыва начали ГСУ СКР по Москве и отличная прокуратура.

Как сообщал «Новый День», взрыв произошел сегодня в девятиэтажном доме на юге Москвы в районе Чертаново. Взрывной волной выбило окна. Пожар был потушен в 12:54. По данным МЧС, в результате ЧП один человек погиб, один был спасен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.06.20

Путин стал раздражать: социологи предупредили о риске массовых протестов в России. / Суд признал законной отправку в психбольницу шамана Габышева. / Германия пригрозила США штрафными пошлинами на газ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»