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Суббота, 6 июня 2020, 11:56 мск

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Собянин пообещал москвичам принять «радикальные меры» в ситуации с covid-19

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «более радикальные меры» по снятию антикоронавирусных ограничений в столице. По его словам, новые меры «по продвижению вперед» будут приняты уже в понедельник.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало, – цитирует «Интерфакс» заявление Собянина в эфире «России 1». – Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед».

В то же время столичный градоначальник уточнил, что снимать часть ограничений до истечения недели после предыдущих решений нельзя. Семь дней требуется для оценки эпидемиологической ситуации.

Ранее мэр разрешил москвичам гулять три раза в неделю по графику, в информационных материалах мэрии заявлялось, что обязательный масочный и перчаточный режим отныне распространен на улицы и парки.

Как сообщал «Новый День», 2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал проверку нормативных актов Москвы в условиях борьбы с инфекцией на предмет соблюдения конституционных прав граждан. 4 июня Собянин заявил, что к 1 июля, которая будет проводиться голосование по поправкам к Конституции, в столице будет снято максимальное количество ограничений. 5 июня стало известно, что Минюст не нашел нарушений в нормативных актах мэрии Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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