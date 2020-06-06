По поручению Путина: в России создадут «Национальную базу генетической информации»

В России будет создана «Национальная база генетической информации». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад на эту тему глава государства ожидает от правительства РФ до 1 октября.

Путин также поручил до 1 августа кабинету министров при участии Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования. «Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения», – говорится в документе.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.06.20

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