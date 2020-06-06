С пенсионеров берут до 900 тысяч рублей за подготовку заявлений в ПФР

Жителей Подмосковья предупредили о «пенсионных» мошенниках: они предлагают составить заявления о перерасчете пенсий, оценивая свои услуги в суммы до 900 тысяч рублей. Сейчас ситуацию изучают местные чиновники вместе с Генеральной прокуратурой РФ, Росфинмониторингом и МВД России.

В Пенсионном фонде отметили резкий рост обращений граждан с заявлениями о перерасчете пенсий, причем средняя сумма этого перерасчета составляет всего около 50 рублей. Сами пенсионеры рассказали, что услугу по оформлению заявлений им практически навязывают недобросовестные юридические компании, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тыс. рублей за одно заявление, – отметили в ведомстве. – Зафиксированы также случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег».

Кроме того, пенсионерам рассылают СМС-сообщения о якобы положенных им выплатах, с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, и просят перевести на свой счет некую «денежную пошлину за будущую компенсацию».

«Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты. Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются», – подчеркнули в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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