российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 июня 2020, 12:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

С пенсионеров берут до 900 тысяч рублей за подготовку заявлений в ПФР

Жителей Подмосковья предупредили о «пенсионных» мошенниках: они предлагают составить заявления о перерасчете пенсий, оценивая свои услуги в суммы до 900 тысяч рублей. Сейчас ситуацию изучают местные чиновники вместе с Генеральной прокуратурой РФ, Росфинмониторингом и МВД России.

В Пенсионном фонде отметили резкий рост обращений граждан с заявлениями о перерасчете пенсий, причем средняя сумма этого перерасчета составляет всего около 50 рублей. Сами пенсионеры рассказали, что услугу по оформлению заявлений им практически навязывают недобросовестные юридические компании, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тыс. рублей за одно заявление, – отметили в ведомстве. – Зафиксированы также случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег».

Кроме того, пенсионерам рассылают СМС-сообщения о якобы положенных им выплатах, с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, и просят перевести на свой счет некую «денежную пошлину за будущую компенсацию».

«Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты. Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются», – подчеркнули в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

По поручению Путина: в России создадут «Национальную базу генетической информации». / Актер Михаил Кокшенов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. / В России появился регион с нулевым приростом covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье похищено почти 100 млн рублей из государственной инвестиционной программы

В Подмосковье военный вертолет аварийно приземлился на трассу

«Черная вдова»: в Подмосковье арестованы трое подозреваемых в убийстве директора ТЦ

Избил ребенка и запугал мать: в Подмосковье арестован мужчина по делу о смерти 1,5-годовалого сына

«Не могла смотреть на его мучения»: в Подмосковье мать задушила своего 9-месячного малыша

В Подмосковье 93-летний ветеран живет в вагончике около железнодорожной станции

В Подмосковье мальчик попал в больницу с сильными ожогами: организована доследственная проверка

В Подмосковье арестован организатор нелегального хосписа, где в результате пожара погибли 11 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,