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NewDayNews.ru

Суббота, 6 июня 2020, 17:04 мск

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Не для всех: в Москве около Кремля открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве около Кремля открылся книжный фестиваль «Красная площадь», несмотря на объявленный режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. Глава Роспечати Михаил Сеславинский выразил надежду, что это мероприятие поможет издательской отрасли и книготорговле восстановиться после коронавируса

Как пишет «Интерфакс», вход на фестиваль ограничен. Чтобы попасть на мероприятие можно прийти пешком или получить разовый цифровой пропуск для поездки на транспорте на портале mos.ru, после чего записаться на сайте «Красной площади» на один из пяти двухчасовых сеансов.

Посетелей на фестивале немного, их количество визуально не превышает число сотрудников и журналистов. У всех пришедших на входе проверяют температуру бесконтактными ручными термометрами, смотрят наличие масок и перчаток. Очередей на входе не наблюдается.

Предполагается, что фестиваль продлится до 8 июня.

Москва, Светлана Антонова

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