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Суббота, 6 июня 2020, 17:04 мск

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Вакцинация России против гриппа начнется раньше обычного

Министерство здравоохранения России планирует провести вакцинацию от гриппа в этом году раньше, чем обычно. Как сообщил глава минздрава Михаил Мурашко, кампания начнется в августе.

«Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции, лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу») в эфире канала «Россия 24».

Мурашко уточнил, что кабинет министров уже подготовил нормативные документы, которые необходимы для заключения всех договоров на поставку вакцины, предприятия приступили к их производству.

Москва, Светлана Антонова

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