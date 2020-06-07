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NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 июня 2020, 14:33 мск

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Мэрия Москвы оценивает варианты с отменой «цифрового концлагеря»

Режим цифровых пропусков в Москве могут отменить 14 июня, передает РБК со ссылкой на информированный источник. Согласно этой информации, о послаблениях может быть объявлено в понедельник, 8 июня, «если мэр не внесет правки в последнюю минуту».

Как сообщал «Новый День», накануне глава города Сергей Собянин анонсировал «более радикальные меры» по снятию антикоронавирусных ограничений в столице. По его словам, новые меры «по продвижению вперед» будут приняты уже в понедельник.

Стоит отметить, что суточный прирост больных коронавирусом сегодня составил 1 956. После прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 2283 пациента, всего вылечилось 102 714. Число погибших увеличилось еще на 55 человек и составляет 2 919.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 195 017 случаев коронавируса.

Режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. Жители города в соцсетях часто называют ограничительные меры «цифровым концлагерем».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.20

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