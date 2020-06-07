ЧП в Подмосковье: совершено похищение сына столичного адвоката

В Подмосковье неизвестные похитили 17-летнего сына известного столичного адвоката Константина Скрыпника. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло 5 июня в Солнечногорском городском округе. Подросток вышел на прогулку и не вернулся. После этого, на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами.

В СКР уточнили, что в первые часы после похищения был проведён осмотр места происшествия, осмотрено видео с камер наблюдения, в также проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой. В результате местонахождение несовершеннолетнего было установлено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение»).

Как уточняет «Эхо Москвы», речь идет о сыне московского адвоката Константина Скрыпника. Мужчина связывает похищение сына с делом киллера Аслана Гагиева, по которому он проходит свидетелем. По некоторым данным, юрист незадолго до инцидента стал получать угрозы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.20

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