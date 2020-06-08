СМИ: в Москве экс-сотрудник мэрии открыл стрельбу на поражение

На юго-западе Москвы мужчина расстрелял прохожих из окна своего дома. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло 7 июня на улице Строителей.

При задержании подозреваемый также открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов – во время штурма его квартиры силовики также применили оружие.

Сначала злоумышленник стрелял по припаркованным машинам, а потом стал целиться в людей. По данным СМИ, он попал в ногу мужчине и в руку девочке. Сам стрелок ранен и сейчас находится в больнице.

Как уточняет «РенТВ», задержанным оказался 51-летний Дмитрий Павлов, который, согласно предварительной информации, ранее занимал в столичной мэрии должность заместителя главы департамента промышленности и науки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Москва, Мария Вяткина

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