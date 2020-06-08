Москвич, открывший стрельбу по прохожим и силовикам, скончался в больнице

Москвич, открывший в столице стрельбу по прохожим и сотрудникам правоохранительных органов, скончался в больнице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 7 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры на улице Строителей. В результате были ранены двое граждан: мужчина был доставлен в медицинское учреждение, женщина осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из под крепких алкогольных напитков.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как уточняет «РенТВ», стрелком оказался 51-летний Дмитрий Павлов, который, согласно предварительной информации, ранее занимал в столичной мэрии должность заместителя главы департамента промышленности и науки.

Москва, Светлана Антонова

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