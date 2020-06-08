Мэр Москвы объявил об отмене самоизоляции и пропускного режима

В Москве с 9 июня отменяется пропускной режим и снимаются требования самоизоляции горожан. Об этом сегодня в своем блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин. «Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты», – заверил градоначальник, сообщив о начале в столице «режима самосохранения».

Так, самоизоляция и пропускной режим отменяются с 9 июня, вместе с ними аннулируется и график прогулок. «Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места, – сообщил Собянин. – Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте».

Вернуть неиспользованные поездки на общественном транспорте по социальным картам москвичи смогут только с 12 июня.

«Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города», – подчеркнул мэр. С 9 июня в столице смогут начать работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

Кроме того, Собянин разрешил снять все ограничения работы каршеринга. Возобновится деятельность общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и научных институтов, разрешено проводить репетиции в театрах и концертных организациях. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ», – уточнил мэр.

По его словам, позже остальных разрешено вернуться к нормальной работе городским стоматологическим поликлиникам – они начнут плановый прием пациентов лишь с 16 июня. С этой же даты откроются библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, а также музеи, зоопарки и выставочные залы. «Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», – заявил Собянин.

Что касается заведений общепита, то их мэрия намерена открывать в два этапа: с 16 июля разрешат принимать гостей на летних верандах, и только через неделю – в стационарных залах.

«И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике», – отметил градоначальник. В это же время вновь заработают детские сады и учреждения соцзащиты.

Вплоть до 23 июня в столице будут держаться запреты на использование лавочек в парках Москвы, а также детских и спортивных площадок. «Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно, – сообщил Собянин. – Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии».

При этом каждый москвич должен «соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», – заключил мэр столицы.

В Москве режим самоизоляции был введен 30 марта. Вплоть до 1 июня покидать свои квартиры было запрещено детям и пожилым людям старше 65 лет, остальные горожане имели право выйти исключительно на работу, в ближайший магазин за продуктами, товарами первой необходимости, в аптеку и в медучреждение. Позднее был введен пропускной режим для передвижения на всех видах транспорта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.06.20

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