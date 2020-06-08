«Разрушение правовой системы»: «Яблоко» жестко выступило против поправок в Конституцию

Партия «Яблоко» заявила о неприемлемости голосования по «путинским поправкам» в Конституцию и призвала своих сторонников не участвовать в незаконном мероприятии. Официальное заявление подписан председателем федерального комитета «Яблока» Григорием Явлинским. Ы партии подчеркнули, что итоги «всенародного волеизъявления» не будут иметь юридической силы.

Как считает «Яблоко», внесение поправок в Конституцию – это разрушение основ конституционного строя страны и российской правовой системы в целом, а голосование 1 июля вовлекает в это незаконное мероприятие всех граждан, перенося ответственность на всех россиян.

По оценке партии, фактически стране сейчас «незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма». Ее суть состоит в сращивании исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, которые подчиняются персонально авторитарному правителю. При такой модели в России не будет ни честных выборов, ни независимого суда, ни верховенства права, ни справедливости, подчеркивается в заявлении. При этом уже принятые поправки в избирательное законодательство, касающиеся электронного голосования – это шаг к «супер-авторитарной политической модели».

Ядром идеологии новой политической системы в России призван стать изоляционистский комплекс взглядов на Вторую мировую войну и Победу в Великой Отечественной войне, претензия на «отдельную цивилизацию», и все это вкупе с «обнулением» президентских сроков действующего главы государства «становится основанием и оправданием режима личной власти, вокруг которой выстраивается мафиозно-корпоративная система контроля над страной и эксплуатации её человеческих и природных ресурсов», считают в «Яблоке». Узкий круг выгодоприобретателей, таким образом, узурпирует власть и подменяет собой институт государства.

В итогах голосования «яблочники» не сомневаются: они будут именно такими, какие запрограммированы заранее.

«Федеральный политический комитет считает принципиально неприемлемым для партии как конституционного политического института участвовать в незаконном, антиконституционном, фейковом голосовании, единственная цель которого – втянуть общество в установление в России несменяемой власти и закрепление в стране корпоративного авторитарного режима», – говорится в заявлении. Саму процедуру голосования в условиях пандемии коронавируса в партии назвали крайне рискованной для здоровья граждан.

При этом в партии подчеркнули, что считают приемлемыми все законные формы гражданского протеста. «Мы вступаем в борьбу против закрепления этой системы, её превращения в безальтернативную данность», – пообещали в «Яблоке».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.06.20

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