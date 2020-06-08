Россия прошла пик нефтедобычи: что дальше?

Ситуация в российской нефтяной отрасли сохраняется напряженной: исторический пик добычи мог быть пройден в начале 2020 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый день», заявили эксперты в рамках пресс-конференции в Москве.

Как считает руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, ситуация в российской нефтяной отрасли довольно напряженная. «Если это (коронавирусный кризис) затянется на несколько лет, возможно, что мы в начале этого уже прошли истерический пик добычи нефти в России», – считает эксперт.

По его оценке, это связано не только с возможным падением спроса, но и состоянием ресурсной базы, а также «возможностью и целесообразностью добычи при определенных ценовых сценариях».

Первый проректор Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов со своей стороны отметил, что есть много желающих «снять Россию с нефтяной иглы».

«Сейчас ключевой момент – отношение к нефти. Если она никому не нужна, то как мы будем ее добывать. Нас пытаются убедить, что пандемия доказала нам бесперспективность углеводородов. Я не понимаю, как она это доказала, но это мнение навязывается активно… И именно от этого вопроса и зависит, сколько мы технически сможем добывать, потому что нам говорят, что она станет невостребованным товаром», – сказал он.

В то же время эксперт напомнил, что у России есть опыт восстановления отрасли. «В прошлом году у нас добыча была чуть более 560 млн тонн. Если сделку выполнять, то добыча по этому году упадет на 50-55 млн, но останется на уровне 500 млн и выше. В 1996 году мы добывали 300 млн тонн. При этом в тот момент, когда развалился СССР, мы потеряли добычу почти в два раза. Поэтому, к сожалению, нас есть негативный опыт, когда добыча на глазах разваливалась и отрасль придется на глазах собирать», – заключил Симонов.

Москва, Мария Вяткина

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