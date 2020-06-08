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Понедельник, 8 июня 2020, 16:42 мск

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Страшный пожар в Подмосковье: дело о гибели 9 человек дошло до суда

В Подмосковье перед судом предстанет арендатор жома, обвиняемый в нарушении правил безопасности, в результате чего погибли десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ЧП 7 января в деревне Малышево Раменского городского округа, где произошёл пожар, а очагом возгорания стал котел отопления на углях. Как считают следователи, обвиняемый – 54-летний арендатор дома – нарушил технику противопожарной безопасности.

В результате пожара погибли проживавшие в доме граждане иностранного государства – четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 45 лет. В СКР отмечают, что погибшие были лишены возможности своевременно обнаружить возгорание и эвакуироваться.

Во время допроса обвиняемый полностью признал вину. В рамках расследования были проведены обыски в жилище лиц, проверявшихся на причастность к совершению преступления. Кроме этого, было проведено девять судебно-медицинских и две пожарно-технические.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

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