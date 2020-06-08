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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Понедельник, 8 июня 2020, 17:44 мск

Новости Москва

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Масочный режим в Москве сохранен

Ношение масок и перчаток в Москве останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, несмотря на отмену режима самоизоляции и пропускной системы с 9 июня, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

«Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. При этом горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», – говорится в сообщении.

В указе мэра закреплено снятие с 9 июня режима самоизоляции и пропусков. С этого же для заработают салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг, будут открыты для посещения кладбища, с 16 июня – откроются музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологиях. С 23 июня возобновят работу фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках. Кроме того, будут сняты ограничения на работу детских садов.

Рестораны и кафе откроются в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю – основные помещения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.20

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Метки / Правительство Москвы

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