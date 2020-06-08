«Из Шуваловой делают лидера уличного протеста»: кто и зачем исключил из КПРФ главного «возмутителя спокойствия»

Скандальное исключение из КПРФ депутата Мосгордумы Елены Шуваловой может иметь два объяснения, но политика в любом случае пытаются использовать «втемную». Возможно, следом за ней партию покинет еще несколько человек. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, в любом случае эта история не помешает Шуваловой участвовать в выборах в Госдуму.

«Первый вариант – [в ситуации] с Шуваловой отрабатывается технология на создание некоего мобилизационного кулака радикальных политических лидеров, и ее вместе с ее сторонниками просто сознательно вытолкнули в эту сферу, в которой находится [оппозиционер Алексей] Навальный», – полагает собеседник агентства, отмечая, что несмотря на системность КПРФ, коллеги по фракции в Мосгордуме пришли поддержать Шувалову на пленум московского горкома партии 7 июня. В частности, это Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Дмитрий Локтев и Екатерина Енгалычева – которая «всегда была верным человеком [главы горкома Валерия] Рашкина, и всегда с ним работала, еще будучи муниципальным депутатом».

«Это та часть депутатского корпуса, которая пришла, можно сказать, с улицы, это реальные лидеры протеста. И складывается такое ощущение, что запущен некий технологический процесс для создания такого «кулака», – отметил Неживой. – Навальный – неудавшийся лидер общественного мнения: он ушел в медийность, но лидером улиц он в Москве так и не стал. Улицу он проиграл. А его на это очень долго накачивали».

Как считает эксперт, волна протестов начнется именно осенью. За время нерабочих дней и режима самоизоляции финансовые проблемы у москвичей накапливались как снежный ком, однако пока горожане по инерции еще не ощутили всю глубину кризиса. «К этому моменту как раз будет такая группа людей на поляне, – отметил политолог. – На либералов уже никто не ставит. Вот на коммунистов поставили, которые будут зажигать. Это те, кто должны будут повести людей на баррикады».

«Очень много людей, которые считали себя благополучными, будет вытолкнуто в экономическое неблагополучие. Им нужны лидеры, своеобразные «Джокеры», – обратил внимание Неживой. – Шувалову же могли исключить из партии задолго до этого, однако ее исключили именно сейчас. [Лидер партии Геннадий] Зюганов человек системный, старой школы, а вот Валерий Федорович Рашкин – человек более гибкий, он и сам с Навальным заигрывал много раз. Здесь, мне кажется, процесс согласованный – но Елену Анатольевну, я думаю, втемную выталкивают в качестве лидера на радикальную поляну».

Проблема российской политической реальности в том, что за время «сурковской суверенной управляемой демократии» в стране был полностью маргинализирован практически весь социально и политически активный элемент, отметил собеседник агентства. «У нас не осталось политиков, которым что-то надо: у нас остались политики, которые сидят и смотрят, будет ли указивка от АП что-то делать? Нету указивки – да нам ничего и не нужно. То есть смысл политической деятельности – это бизнес по работе с государством», – считает Неживой.

В то же время, по его мнению, Шувалова со своими соратниками относится к политикам новой формации, которым «что-то надо, и они ходят, суют свой нос и не смотрят, кто им за это заплатит или даст указание, они все делают сами». «Это уличные лидеры. Шувалову уже вытолкнули, но потом я думаю, если надо будет, и их [Ступина, Шереметьева и Локтева] вытолкнут на эту поляну, – считает он. – Их могут зачистить, могут не зачистить. Если нужно будет их подтолкнуть – их вычистят оттуда. Но если они и так будут играть – а они будут – то зачем их вычищать».

Вместе с тем политолог отметил, что теперь у Шуваловой, которой приходилось действовать с оглядкой на руководство КПРФ, развязаны руки, а исключение из партии не означает для нее невозможность участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. К примеру, Шувалова может примкнуть к какой-либо партии, имеющей право не собирать подписи для выдвижения кандидатов, однако идти ей в любом случае придется от Москвы, поскольку на федеральном уровне она не обладает такой узнаваемостью и поддержкой избирателей.

Альтернативным вариантом объяснения тому, что произошло на пленуме горкома КПРФ 7 июля, может стать вероятность «некоего договора наверху для того, чтобы почистить КПРФ для ослабления партии».

«Но я думаю, что на самом деле существуют оба варианта: и ее вытолкнули как лидера, и чтобы на фоне этих протестов КПРФ слишком много [голосов на выборах] на себя не забрала, – пояснил собеседник агентства, предположив, что речь могла идти о квоте в Госдуму на предстоящих выборах взамен на удаление из партии «уличного лидера», способного привлечь в пользу коммунистов достаточно большое количество голосов москвичей. «Могли сесть в той же АП или «Единой России», и посчитать электоральное распределение по Москве, – считает он. – Посмотреть на лидеров мнений, и определить, что КПРФ поддерживают не потому, что там Зюганов, а потому что там состоит Шувалова. Раз так – отрежем Шувалову. И по социологии после этого КПРФ падает к тому уровню, какой должен быть, чтобы прошла «Единая Россия»».

По мнению собеседника агентства, Шувалову могут даже пригласить в какой-либо партийный проект на выборах, чтобы она оттянула на себя голоса лояльных к коммунистам московских избирателей.

«Во-первых, у нас много партий, которым не надо собирать подписи. Это целый пул партий, которые ей могут предоставить [возможность идти на выборы]. И если Елена Анатольевна вступает в эту партию в Москве, это счастье – потому что тут уже есть вариант на что-то претендовать. Если вы даже 3% набираете на выборах в Госдуму, у вас уже идет государственное финансирование. Это очень дорогой ресурс, она политик востребованный. Но она еще и политик умный, и сейчас будет выбирать ту партию, которая ей подойдет, где она сможет реализоваться», – сказал Неживой.

Вариант более плотного сотрудничества с оппозиционером Алексеем Навальным экс-член КПРФ вряд ли будет рассматривать, полагает эксперт. «Он с моей сточки зрения уже вышел в тираж, и не вызывает большого интереса, – пояснил собеседник агентства. – Да, у него было, например, «умное голосование», оно попало – а потом пропало. Потому что это была технологическая часть спектакля. Ну если он «умным голосованием» что-то сделал, почему дальше так не делает, если оказывает такое влияние на избирателя? А Навальный молчит – заказа нет, и Навального нет».

Напомним, депутат Мосгордумы, член думской фракции КПРФ Елена Шувалова решением пленума московского горкома 7 июня была исключена из партии. О возможности такого исхода парламентария предупреждали еще в прошлом году, после организации круглого стола с участием Навального. Мероприятие было заблокировано за несколько часов до начала лидером фракции КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрилиным, однако Шувалова все же провела встречу в урезанном формате в своем кабинете. Еще одной партийной претензией к депутату стало ее голосование по проекту бюджета Москвы: парламентарий высказалась против, хотя КПРФ рекомендовала воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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