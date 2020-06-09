Бунт в Мосгордуме: депутаты от трех фракций выразили недоверие спикеру Шапошникову

Девять депутатов Московской городской думы из фракций «Яблоко», «Справедливая Россия» и КПРФ инициировали процесс выражения недоверия спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову. Проект соответствующего постановления опубликовал «эсер» Михаил Тимонов, на документе стоят подписи девяти парламентариев.

Как пояснил сам Тимонов на своем канале на YouTube, в Мосгордуме представители всех политических сил должны приходить к компромиссным решениям на основе конструктивного диалога, а с мэрией городской парламент должен работать на равных. Однако фактически Мосгордума действует как придаток столичного правительства, а к спикеру возникает масса вопросов с морально-этической точки зрения.

В пояснительной записке к проекту постановления парламентарии перечислили претензии к Шапошникову. Так, став председателем Мосгордумы представитель «Единой России» «избрал путь конфронтации с депутатами, представляющими иные политические позиции», а вместо поиска компромиссных решений в парламенте под руководством Шапошникова происходит продавливаете заранее определенных решений, «сопровождаемое откровенным жонглированием регламентными нормами». В качестве примера депутаты привели ситуацию с созданием фракции «Единая Россия», в которую вошли исключительно самовыдвиженцы, проведением 25 декабря прошлого года «внеочередного заседания» сразу по окончании очередного, и лишение слова депутата Дарьи Бесединой.

В период пандемии коронавируса спикер прервал работу думы на 55 дней – в то время, как москвичи рассчитывали на принятие депутатами норм о помощи жителям города. При этом также заседающие в Москве Госдума и Совет Федерации продолжали работать, и в других регионах заксобрания не приостанавливали заседания. Более того: на последнем очном заседании Мосгордумы спикер заявил, что все депутаты сдали тесты и у всех получены отрицательные результаты – однако позднее выяснилось, что это не так, говорится в пояснительной записке. Прямо на заседании коллега Шапошникова по фракции Ольга Шарапова заявила, что в зале находятся два депутата с сомнительными пробами, а через два дня на повторные тесты были приглашены Михаил Тимонов и Евгений Герасимов. «Как видно, председатель думы сознательно сообщил депутатам заведомо ложную информацию», – подчеркнули авторы проекта постановления. После того, как история получила огласку, Шапошников «подменил очные заседания думы дистанционными».

Однако окончательно нетерпимой ситуация стала после скандала с декларацией Шапошникова за 2019 год, отмечают парламентарии. Они напоминают, что спикер получил в 2018 году 870 млн за продажу доли в одной компании, и приобрел на них долю в другой – однако эти средства не были задекларированы в открытой части документа в качестве дохода, и дают основания строить предположения о коррупционном характере сделки.

В пояснительной записке говорится, что после выражения недоверия спикер думы может быть досрочно отрешен от должности. «Проект постановления о выражении недоверия включается в повестку дня по требованию группы депутатов численностью не менее пяти человек», – обратили внимание депутаты.

Следующее заседание Мосгордумы назначено на среду, 10 июня. В опубликованной на сайте думы повестке дня сказано, что оно вновь пройдет в дистанционном формате. При этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице режим самоизоляцию и ликвидировал пропускную систему. В городе продолжает действовать масочный режим.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

Источник раскрыл новые подробности по «делу Голунова». / В США готовят новые санкции против России, Китая и Ирана. / Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи УК. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»