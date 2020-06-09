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Вторник, 9 июня 2020, 12:35 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовно дело против «вора в законе» Васи Бандита

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего «вора в законе» по прозвищу Вася Бандит, который подозревается в «крышевании» сразу несколько районов с 1993 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, Вася Бандит на протяжении 27 лет занимал высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе». Он постоянно проживал на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов области и «курировал» действия местных ОПГ. «Криминальный авторитет» и участники возглавляемых им преступных сообществ совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывал нелегальный бизнес.

Как считает следствие, Вася Бандит, который уже был судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства, также участвовал в «воровских сходках» и разделе сфер влияния и доходов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Москва, Мария Вяткина

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