«Как подсказывает совесть»: Зюганов призвал принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал сторонников партии «не отсиживаться на диване» 1 июля и активно участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. При этом политик подчеркнул, что коммунисты должны «так, как подсказывает совесть».

«Продолжение этого олигархического курса и самовластия президента недопустимо», – заявил, заявил Зюганов журналистам перед началом пленарного заседания Госдумы.

Лидер КПРФ пояснил, что «с такими полномочиями, которые больше, чем у любого царя, генсека и фараона вместе взятых, надо чтобы система работала очень эффективно». Однако судя по тому, что происходит в России с анонсированными президентом выплатами медикам, «машина управления не работает».

Зюганов в очередной раз подтвердил, что «ремонт Конституции» необходим, однако в КПРФ не могут согласиться с теми поправками, которые предложены. «Ленинская, сталинская и брежневская [Конституции] по своим социальным гарантиям были лучшими в мире», – заключил лидер КПРФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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