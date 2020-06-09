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Вторник, 9 июня 2020, 17:19 мск

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Прокурора Москвы просят проверить декларацию спикера столичного парламента

Фракция партии «Яблоко» в Московской городской думе направила прокурору города Денису Попову письмо с просьбой провести проверку декларации о доходах и расходах спикера столичного парламента Алексея Шапошникова. Обращение опубликовал в соцсетях глава фракции Максим Круглов.

Сославшись на материалы СМИ и расследование Фонда борьбы с коррупцией депутаты отметили, что в 2018 году Шапошников внес в уставный капитал своей компании ООО «Ваш консалтинг» 870 млн рублей, однако такая крупная сумма не появилась в графе «доходы» его деклараций за 2018-й и предшествующие годы.

«В связи с изложенным просим вас провести проверку законности происхождения средств, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Московской городской думы Шапошникова Алексея Валерьевича», – говорится в обращении к прокурору.

Как сообщал «Новый День», в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Шапошников заявил, что думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах уже начала проверку его декларации. При этом спикер Мосгордумы не упомянул, что эту комиссию возглавляет он сам.

Ранее стало известно, что три фракции в городском парламенте выразили недоверие председателю думы. Проект постановления подписан представителями «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ. Документ может быть рассмотрен завтра на заседании столичной думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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