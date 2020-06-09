Нефть больше не спасет Россию: правительство РФ пока в стадии отрицания

Современный мир уходит от идеологии общества потребления, что снизит спрос на нефть на 10% и потребует нового подхода к экономике. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные эксперты на онлайн-заседании Экономического клуба ФБК.

В частности, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев обратил внимание, что в настоящее время главный вопрос для мировой экономики связан с перспективами восстановления спроса на нефть. При этом для России с ее креном на сырьевой экспорт это еще более актуально. «Сейчас самим временем поставлен ребром вопрос: что с нефтью и сырьевой экономикой? По некоторым оценкам, спрос на нефть сократился на 20-25% во втором квартале. После ОПЕК+ складывается впечатление, что рынок восстанавливается, но ключевое – восстановится он или нет. Я придерживаюсь точки зрения, что спрос серьёзно не восстановится. Объём падения будет 9-10%», – отметил Николаев.

Экономист пояснил, что карантинные меры показали уход от идеологии общества потребления. «Если учесть масштабы (влияния карантина на экономику), в которых это происходит, спрос объективно снизился. Вряд ли это восстановится до прежнего уровня. «Удаленка» (как следствие, сокращение трат на бензин) будет теперь присутствовать и дальше. На мой взгляд, справедливо ставить вопрос о том, что это уход от общества потребления», – считает он.

Как полагает Николаев, этот цивилизационный переход будет постепенным и займет довольно длительное время, но к этим реалиям необходимо адаптироваться. «Этот переход может проявляться по-разному – распространение удаленных форм работы, в вопросе, а нужно людям столько одежды обуви, других материальных благ. Происходящее показало – нет, не нужно. А значит – не нужно и столько ресурсов», – подчеркнул он.

«Мы должны признать, что спрос не восстановится. Нефть остается ключевой отраслью, но ее вес и значение снижаются. Взамен, не буду оригинальным, может развиваться сельское хозяйство, которое себя хорошо показало в этот период. А успокаиваться тем, что сейчас вот цены подросли, а к концу года и спрос восстановится – неправильно. До прежнего уровня он не восстановится в обозримом будущем. Коронавирус заставляет, если не слезть с нефтяной игры, то серьезно ее подвинуть. Нефть была и есть наше богатство, наше конкурентное преимущество, но у нас есть и другие перспективы», – уверен Николаев.

Советник генерального директора «Газпром экспорт» Андрей Конопляник со своей стороны отметил, что Европа сейчас активно инвестирует в альтернативную энергетику и промышленность, например, – производство электромобилей. По его словам, страны, которые закупают нефть, имеют сильную экономическую и политическую мотивацию, и готовятся заменить «грязные импортные молекулы на чистые отечественные электроны».

«Поспандемический восстановительный рост в Европе будет еще более «зеленым». Это та новая нормальность, в которую мы обязаны вписаться. Если мир идет в одной сторону, а мы останемся в стороне, – это будет отставание. Акцент должен быть не в наращивании традиционной добычи нефти традиционными техническими решениями в новых районах. Необходимо встраивание наших ресурсных отраслей в низкоуглеродное развитие, что, безусловно, потребует выхода на новый технологический уклад», – констатировал Конопляник.

Экономический аналитик, партнер Rusenergy Михаил Крутихин также считает, что Россия должна смириться с тем, что добыча нефти, вероятно, пойдет на спад. «Еще недавно, заявляли, что пик добычи будет в 2025 году, потом – в 22 году, а сейчас говорят, что пик мы видели в 2019 году, дальше будет только вниз», – сказал он.

По оценке эксперта, это будет связано не только с «зеленым» трендом, но и с сокращением производственных мощностей. Крутихин пояснил, что сейчас сокращение добычи происходит на наиболее продуктивных скважинах с более-менее современным оборудованием.

«Но есть очень серьезная опасность, что, если Россия подпишется на дальнейшее сокращение добычи в августе и далее до конца года. Нефтяным компаниям придется выводить из строя старые скважины. Там оборудование насосное, уже довольно старое. Если его извлекут из скважины, скорее всего ремонту оно подлежать не будет, а ставить на старую скважину, где меньше 2-3 тонн в сутки выходит, новое оборудование – нерентабельно. Может получиться так, что расходы на восстановление уровня добычи окажутся нерентабельными, что большого смысла в этом не будет. Мы уже сейчас видим, что компании притормозили выход на новые проекты», – обратил внимание Крутихин.

Вместе с тем, как подчеркнул аналитик, чтобы избежать кризиса, нужны структурные изменения в экономике и даже политике. «Чтобы понять, что делать, чтобы Россия развивалась, не нужно быть нефтяником или экономистом – нужно использовать здравый смысл. Нужно что-то делать не просто в экономике, но и в политике. Может быть, стоит посмотреть на опыт арабских стран, которые уже начинают задумываться, что не хотят быть сырьевым придатком мировой экономике. Но я не вижу, что кто-то собирался делать структурные реформы», – сказал он.

Николаев согласился, что сейчас в стране перспективы структурных сдвигов «просматриваются плохо». «Меры, которые принимались, направлены на то, чтобы сохранить то, что есть. Казалось бы, что в этом плохого… Но в такой период нам нужно в большей степени поддерживать то, что имеет перспективы для развития. О структурных изменениях и не думают, а сейчас не сделать на это ставку грех», – уверен он.

Экономист Владимир Гуревич также отметил, что российская экономическая власть находится на стадии отрицания и уже на протяжении целого десятилетия игнорирует изменения в мировой экономике. «У нас очень много сил тратится на то, чтобы успокоить себя. Мы говорили, что сланцевая нефть – фейк и ничего не получится, что мировая торговля сжиженным газом не изменит мировой рынок, что электромобили – очень дорого и так далее… Такая позиция понятна, мы сталкивались с неприятными вещами, на которые нужно было как-то реагировать. Но если судить по структуре нашей экономики, за последние десять лет ничего не изменилось», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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