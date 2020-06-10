Мэрия Москвы потратила на борьбу с угрозой коронавируса 85 млрд рублей

Власти Москвы в общей сложности потратили около 85 млрд рублей на стабилизацию ситуации в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая сегодня на заседании Московской городской думы.

«Из них около 43 млрд – это отсрочки по тем или иным платежам, порядка 35 млрд – это прямые меры поддержки, направленные на субсидирование процентных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также компенсация имущественных платежей для предприятий торговли, – уточнил Ефимов. – И порядка 7 млрд рублей – это освобождение от арендных платежей для тех отраслей, которые мы с вами признали пострадавшими».

Заместитель столичного мэра отметил, что компания «Эрнст энд Янг», которая проводила оценку эффективности мер поддержки в крупнейших мегаполисах мира, «признала пакет мер, принятых на уровне города Москвы, самым эффективным, направленным на стабилизацию экономической ситуации по сравнению с такими мегаполисами как Нью-Йорк, Лондон, Париж и прочие».

Стоит отметить, что в мае эта британская аудиторская компания пришла к выводу, что в России 51% компаний сможет продержаться не более одного-трех месяцев в существовавшем на тот момент режиме ограничений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.06.20

В России резко выросла смертность от Covid-19, число заразившихся снижается. / В ВОЗ назвали период наибольшей заразности больных Covid-19. / Российским компаниям не будут запрещать увольнять сотрудников во время пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»